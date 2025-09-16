Assine
overlay
Início PlatôBr

Na frente da anistia e do IR, ‘PEC da blindagem’ entra na pauta da Câmara

Proposta pode ser votada nesta terça, 16, e prevê aval do Congresso para abertura de processos contra parlamentares. Cláudio Cajado será o relator

Publicidade
Carregando...
Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
16/09/2025 13:34

compartilhe

Siga no
x
Na frente da anistia e do IR, ‘PEC da blindagem’ entra na pauta da Câmara
Na frente da anistia e do IR, ‘PEC da blindagem’ entra na pauta da Câmara crédito: Platobr Politica

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu na pauta desta terça-feira, 16, a PEC 3/2021, conhecida como ‘PEC da Blindagem“, que amplia a proteção de congressistas na Justiça. A proposta deve ser analisada votada secreta ainda nesta terça-feira, 16, pelos deputados.

O texto prevê que a abertura de processos contra parlamentares dependa de aval expresso do Congresso, além de estender foro privilegiado a presidentes de partidos. A medida é defendida principalmente por integrantes do Centrão e ressurgiu em agosto, dias após o motim da oposição que paralisou votações na Casa.

Nesta manhã, Motta designou o deputado Claudio Cajado (PP-BA), próximo ao ex-presidente Arthur Lira (PP-AL), para relatar a proposta. Cajado já se reuniu com líderes para costurar pontos da proposta e buscar acordo para a votação.

A decisão de pautar a proposta foi tomada durante reunião de líderes na manhã desta terça. Ao priorizar a “PEC da blindagem”, os representantes dos partidos deixam para depois a discussão dos projetos da anistia e da isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Novo encontro dos representantes dos partidos será realizado nesta quarta-feira para discutir um texto para a anistia.

Esses debates na Câmara acontecem ainda no clima do julgamento dos réus da trama golpista no STF. No STR, pela sinalização dos ministros, a anistia é considerada inconstitucional. Um dos condenados é o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). A blindagem também é uma resposta dos congressistas aos processos relacionados as desvios de verbas da emendas parlamentares.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay