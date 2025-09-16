Petistas consideram positiva relação de Eduardo Paes com Malafaia
Eduardo Paes participou do culto de celebração do aniversário de Malafaia no último domingo
Petistas viram com bons olhos os afagos de Eduardo Paes a Silas Malafaia no último domingo, 14. A avaliação nos bastidores é de que um possível apoio do bolsonarista Malafaia a Paes poderia, mesmo que não oficialmente, abrir portas para uma aproximação de Lula com o eleitorado evangélico.
“Silas, meu pastor, eu vim aqui para te dizer um negócio, em um momento complexo, esquisito do país. Independentemente de orientação política, quero dizer o seguinte: nós estamos do seu lado. Mexeu com o Silas Malafaia, mexeu comigo. Viva a vida de Silas Malafaia, esse grande pastor”, disse Paes durante culto de celebração do aniversário de Malafaia. Ele não comparecia à celebração há pelo menos três anos.
Filiado ao PSD e pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, Paes já declarou que apoiará a reeleição de Lula. O apoio será recíproco. Por isso, apesar do gesto público de reaproximação no domingo, não é certo que Malafaia vá apoiar o prefeito.
O líder religioso não pretende apoiar Rodrigo Bacellar, nome do governador Cláudio Castro e pré-candidato ao Palácio Guanabara pelo União Brasil. Presidente da Alerj, Bacellar também deve receber o apoio da família Bolsonaro.
Aliados de Malafaia avaliam que ele pode optar por não apoiar nenhum candidato ao governo do Rio em 2026, repetindo a postura da eleição municipal de 2024, quando só se posicionou politicamente no segundo turno carioca. Foi nessa ocasião, marcada por rusgas com Paes, que o pastor distribuiu, sem autorização, santinhos com sua imagem.