A ‘saudade’ que bolsonaristas têm de Valdemar Costa Neto

Em fala no sábado, Valdemar Costa Neto reconheceu ter havido ‘planejamento de golpe’ no governo Bolsonaro

João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
16/09/2025 04:02

As desastradas (para o bolsonarismo) declarações de Valdemar Costa Neto no fim de semana, nas quais reconheceu ter havido “planejamento de golpe” no governo Jair Bolsonaro, irritaram expoentes da corrente do PL autoproclamada “bolsonarista raiz”.

A contrariedade é tanta que tem gente saudosa de outros tempos, em que o presidente do PL era conhecido pela discrição e não se mostrava tão dado a holofotes. “Saudades do Valdemar low-profile”, ironizou um deputado do partido.

Embora o chefe do partido de Bolsonaro tenha passado os últimos dias tentando contornar as próprias falas, gravadas em vídeo, o esforço não tem sido lá muito bem-sucedido.

Disse o sincerão Valdemar em um evento em Itu (SP), no sábado, 13:

“Houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe, efetivamente. No Brasil a lei diz o seguinte: ‘se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime’. O golpe não foi crime. O grande problema nosso é que teve aquela bagunça no 8 de Janeiro e o Supremo diz que aquilo foi golpe. Olha só que absurdo, camarada com pedaço de pau, um bando de pé de chinelo quebrando lá na frente e eles classificam, falam que aquilo é golpe”.

