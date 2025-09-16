Assine
Ala majoritária do STF não vê qualquer chance na Corte para anistia

Bolsonarismo tem buscado interlocução na Corte para sondar humores sobre uma possível aprovação da anistia no Congresso

João Pedroso de Campos
Repórter
16/09/2025 02:02

Depois da condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, integrantes da ala hoje majoritária no STF, de ministros mais alinhados a Alexandre de Moraes a respeito do golpismo, têm dito não haver margem para que prospere qualquer articulação bolsonarista junto à Corte por uma anistia — seja ela ampla ou restrita.

A leitura é que qualquer texto dessa natureza é pura e simplesmente inconstitucional e fere cláusulas pétreas da Constituição.

Aliados de Jair Bolsonaro dizem que vêm sondando ministros do STF sobre o assunto, considerando uma eventual aprovação do texto no Congresso. As conversas miram nomes como Luiz Fux, que votou para absolver Bolsonaro, e André Mendonça e Kassio Nunes Marques, indicados por Bolsonaro ao Supremo.

Jogo jogado. O detalhe nada desprezível são os outros oito integrantes do STF, dos quais quatro condenaram o ex-presidente a 27 anos e três meses de prisão, em um julgamento publicamente apoiado por ao menos mais dois: Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes, presidente e decano do Supremo, respectivamente. 

