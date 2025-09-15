Desistência de depoimento de empresário atrapalha planos da CPI do INSS

A desistência do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes de comparecer nesta segunda-feira, 15, à CPI Mista do INSS frusta a expectativa da realização de um depoimento que poderia ajudar no avanço das investigações sobre desvios dos benefícios de aposentados e pensionistas. O presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), lamentou a ausência do empresário, que foi dispensado da obrigação de depor pelo ministro do STF André Mendonça.

Antunes é considerado um dos principais operadores do esquema de fraudes que permitiu desvios bilionários do INSS. Conhecido como “careca do INSS”, ele está preso desde a sexta-feira, 12, sob alegação de risco de fuga e ocultação de patrimônio durante investigação sobre as irregularidades. Mesmo depois de obter a liberação do depoimento com Mendonça, o empresário chegou a confirmar a ida à CPI com Viana, mas comunicou a desistência na manhã desta segunda.

Na semana passada, Viana anunciou a intenção de recorrer ao STF para tentar garantir a presença de Antunes. Com a desistência, a CPI deve discutir esse assunto. A sessão desta segunda-feira foi cancelada.

Outro movimento anunciado pelo presidente da comissão é tentativa de levar ao Supremo um pedido de realização de delação premiada por parte de testemunhas do escândalo do INSS. Esse tipo de acordo é novidade em CPIs. Pela proposta do presidente da comissão, a Polícia Federal participaria das negociações.