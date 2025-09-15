Maioria apoia COP30 no Brasil, mas Belém como sede divide opiniões

Em meio à crise das hospedagens — escassas e caríssimas — a escolha de Belém como sede da COP 30 divide opiniões dos brasileiros. Pesquisa Ipsos-Ipec mostra que 43% defendem que a conferência deveria ocorrer em um local com maior infraestrutura, mesmo que distante da Amazônia. Já 33% avaliam que a decisão de realizar o encontro na região amazônica foi acertada, ainda que traga dificuldades logísticas. Outros 24% não souberam responder.

O apoio à realização do evento no Brasil, porém, é majoritário: 64% aprovam a escolha, contra 17% que se opõem e 19% que não têm opinião formada

A pesquisa mostra nuances regionais. No Norte e Centro-Oeste, 43% veem a decisão sobre Belém como correta, contra 38% que prefeririam outra localidade. No Sudeste, 44% optariam por um lugar com mais infraestrutura. Jovens de 16 a 24 anos estão mais divididos: 36% apoiam a escolha amazônica, enquanto 41% discordam.

O grau de informação também pesa. Entre os muito informados sobre a COP 30, quase metade (49%) considera acertada a escolha da capital paraense. Entre os que dizem não ter informação, esse índice cai para 27%.

A pesquisa ouviu 2 mil pessoas em 132 municípios, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.