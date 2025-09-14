Os pedidos de bolsonaristas na Câmara sobre o influenciador trumpista assassinado

Quatro deputados bolsonaristas usaram de suas possibilidades legislativas para pedir moções de solidariedade, pesar e repúdio pelo assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk, na última quarta-feira, 10. Kirk morreu aos 31 anos após ser baleado no pescoço em meio a uma palestra na Universidade Utah Valley.

Gustavo Gayer, Luiz Philippe de Orleans e Bragança, Messias Donato e Paulo Bilynskyj apresentam requerimentos sobre o tema.

Quatro pedem que a Câmara faça uma moção de pesar pela morte de Kirk e um solicita uma moção de repúdio às ameaças a Nikolas Ferreira após a morte do trumpista.

Bilynskyj também propôs uma alteração no Código Penal brasileiro para tipificar como crime a expulsão ou coação de políticos e ativistas em ambientes acadêmicos. O deputado usou o assassinato de Kirk para justificar a proposta.