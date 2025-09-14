O incômodo bolsonarista com movimentação de chefe do Centrão no entorno de Tarcísio

Aliados de Jair Bolsonaro andam ariscos com as movimentações do senador Ciro Nogueira, presidente do PP, chefe do Centrão e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, com vistas à eleição de 2026.

Esses bolsonaristas entendem que Nogueira trabalha diuturnamente para ser vice de Tarcísio de Freitas e, uma vez confirmada a candidatura do governador de São Paulo com apoio de Bolsonaro, será um dos maiores opositores à indicação de um companheiro de chapa mais à direita.

“Ciro é aliado do presidente e o defende, trabalha pela anistia, gostamos dele, mas, acima de tudo, ele é Centrão Futebol Clube”, diz um aliado na lista de visitas de Bolsonaro na prisão domiciliar. Para ele, o vice de Tarcísio deveria ser um bolsonarista — ou, melhor ainda, alguém do clã do ex-presidente, leia-se Michelle Bolsonaro.

Além de Ciro Nogueira, outro nome do Centrão que tem sido cogitado como vice é a senadora Tereza Cristina, também senadora, também do PP e também ex-ministra de Bolsonaro. Entre os bolsonaristas, diga-se, Tereza sofre menos resistência que Nogueira.