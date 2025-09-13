Confrontado por Zambelli, Delgatti debochou de general condenado

Repleta de troca de farpas, a sessão que colheu depoimento do notório Walter Delgatti Neto no processo de cassação de Carla Zambelli envolveu ironias do hacker de Araraquara a um dos réus condenados pela tentativa de golpe de Estado. Delgatti e Zambelli foram sentenciados no Supremo por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Lá pelas tantas, Zambelli, presa na Itália após fugir do Brasil, tentou desqualificar as denúncias de Delgatti, que já cumpre sua pena no presídio de Tremembé (SP). Ela citou, então, o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa condenado no STF, como uma fonte fidedigna de informações.

“O senhor disse que foi cinco vezes ao Ministério da Defesa. E aí o ministro da Defesa te desmentiu dizendo que ele nem te recebeu. A gente acredita em quem: num hacker ou num ministro da Defesa?”, disse Zambelli, destacando que Nogueira era um “general de quatro estrelas”.

Delgatti não se fez de rogado e respondeu com uma constatação, acompanhada de cara de deboche: “Ambos são réus, né?”.

Dois dias depois da acareação, Paulo Sérgio Nogueira foi condenado a 19 anos de prisão. Caberá ao Superior Tribunal Militar (STM) decidir sobre a perda de patente dele e dos demais militares condenados. A pena de Delgatti por ter invadido o sistema do CNJ é bem menor: 8 anos e três meses de prisão.