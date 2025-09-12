Com a condenação de Bolsonaro, Motta vira alvo do bolsonarismo nas redes

Sob pressão do bolsonarismo para colocar em votação o projeto da anistia na Câmara, Hugo Motta virou o alvo preferencial dos apoiadores de Jair Bolsonaro nas redes sociais na semana em que se confirmou a condenação do ex-presidente no STF por tentativa de golpe de Estado.

A agência Ativaweb monitorou 23,8 milhões de menções no ambiente digital relacionadas ao julgamento de Bolsonaro entre a segunda-feira, 9, e as 11h desta sexta-feira, 12.

Com palavras-chave como “traidor”, “Congresso inimigo do povo” e “fora Hugo Motta”, o presidente da Câmara teve 78,6% das menções ao seu nome em tons de crítica e rejeição.

De acordo com Alek Maracajá, CEO da Ativaweb, enquanto Luiz Fux e Alexandre de Moraes dividiram a narrativa no STF, Motta passou a ser o principal alvo da militância digital bolsonarista. Mesmo palavras positivas como “democracia” caíram em postagens negativas sobre Motta no Facebook, Instagram, X e TikTok.

“Nas 23,8 milhões de menções coletadas, a palavra ‘anistia’ esteve em todas unindo Fux, Moraes e Hugo Motta, em uma guerra digital que começou no STF e terminou nas redes sociais, onde Motta carrega hoje 78,6% de rejeição”, resumiu Maracajá.

Na quarta-feira, 10, quando votou por absolver Bolsonaro, Fux foi exaltado nas redes, com 59% de menções favoráveis, classificando-o como “corajoso”. Na quinta, as críticas passaram a ser 58,2% ante 41,8% de apoio. Em números absolutos, o ministro acumulou 13,8 milhões de críticas e 9,9 milhões de apoios.

Alvo fixo da direita digital, o ministro Alexandre de Moraes se manteve como catalisador da polarização. Entre apoiadores de Bolsonaro, foi associado a termos como “ditador” e “censura”. Já entre críticos do ex-presidente, consolidou-se como contraponto a Fux.