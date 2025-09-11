Trump se diz surpreendido com condenação de Bolsonaro, e Rubio promete resposta

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 11, que ficou surpreendido com a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de condenar Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

“Eu achei que ele foi um bom presidente do Brasil. E é muito surpreendente que isso possa acontecer. Isso é muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Mas só posso dizer o seguinte: eu o conheci como presidente do Brasil e ele é um bom homem”, disse, ao deixar a Casa Branca para embarcar nesta quinta para Nova York, onde deve assistir a um jogo de beisebol.

Trump agiu deliberadamente para tentar barrar o processo contra Bolsonaro na Justiça brasileira. Além de diversos pronunciamentos na Casa Branca e nas redes sociais em defesa do ex-presidente, o presidente dos Estados Unidos anunciou um tarifaço de 50% aos produtos brasileiros, que é motivo de questionamento no Judiciário americano.

A condenação de Bolsonaro também foi comentada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Em post no X, ele afirmou que a decisão do STF não ficará sem resposta.

“As perseguições políticas do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, sancionado, continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas”, afirmou.