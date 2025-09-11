Aprovação de Lula cresce cinco pontos, diz pesquisa Ipsos-Ipec

A aprovação ao governo Lula cresceu cinco pontos desde junho até o dia 8 de setembro, no início do julgamento da tentativa de golpe de Estado, mostra nova pesquisa Ipsos-Ipec, divulgada nesta quinta-feira, 11.

O índice de quem considera o governo ótimo ou bom saiu de 25% e foi a 30%. A desaprovação — quem avalia o governo como ruim e péssimo — continua maior, mas caiu de 43% para 38%. A porcentagem de quem considera o governo como regular oscilou de 29% para 31%.

Entre as 2 mil pessoas entrevistadas, as que não souberam ou não quiseram responder correspondem a 1%. A pesquisa foi realizada de 4 a 8 de setembro, com margem de erro de dois pontos percentuais.

De acordo com a pesquisa, “a avaliação negativa cai, sobretudo, entre quem declara ter votado em Jair Bolsonaro na eleição de 2022, visto que vai de 75% para 67%; entre os homens (de 48% em junho para 41% em setembro) e entre os que vivem na região Norte/Centro-Oeste, onde passa de 50% para 39% na pesquisa atual”.

A aprovação ao modo de governar do presidente aumentou de 39 para 44 pontos, enquanto a desaprovação caiu de 55 para 51. Já a confiança em Lula aumentou 4 pontos, de 37 para 41. Mesmo com queda de dois pontos, a desconfiança é maior, com 56%.

A percepção de que o governo piorou caiu de 55 para 44%. Os que acham que o governo melhorou foram de 28% para 30%.