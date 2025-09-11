Sob pressão de Trump, ministros ironizam Mickey e Disney em julgamento do golpe

Eles não estão entre os réus do julgamento da tentativa de golpe, mas acabaram na boca dos ministros em meio aos votos sobre os crimes atribuídos a Jair Bolsonaro e aliados. Mickey, Pateta e a Disney foram citados de forma jocosa no plenário do Supremo para ironizar as sanções do governo Donald Trump e a ofensiva de Eduardo Bolsonaro para mudar a previsível condenação do ex-presidente.

Nesta quinta-feira, ao mostrar vídeos de protestos bolsonaristas contra o STF, o ministro Alexandre de Moraes ironizou as faixas e cartazes escritos em inglês:

“Já estavam preparando o passeio à Disney”, caçoou.

Na terça-feira, a troça foi feita por Flávio Dino.

“Será que alguém acredita que um cartão de crédito ou o Mickey vão mudar um julgamento no Supremo?”.

Moraes interveio: “O Pateta…”

Ao que Dino respondeu:

“O Pateta, ele aparece com mais frequência nesses eventos todos.”