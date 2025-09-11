Assine
Sob pressão de Trump, ministros ironizam Mickey e Disney em julgamento do golpe

Alexandre de Moraes diz que cartazes em inglês nas manifestações bolsonaristas preparavam o ‘passeio à Disney’ e sobrou até para o Pateta

Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
11/09/2025 18:24

Eles não estão entre os réus do julgamento da tentativa de golpe, mas acabaram na boca dos ministros em meio aos votos sobre os crimes atribuídos a Jair Bolsonaro e aliados. Mickey, Pateta e a Disney foram citados de forma jocosa no plenário do Supremo para ironizar as sanções do governo Donald Trump e a ofensiva de Eduardo Bolsonaro para mudar a previsível condenação do ex-presidente.

Nesta quinta-feira, ao mostrar vídeos de protestos bolsonaristas contra o STF, o ministro Alexandre de Moraes ironizou as faixas e cartazes escritos em inglês:

“Já estavam preparando o passeio à Disney”, caçoou.

Na terça-feira, a troça foi feita por Flávio Dino.

“Será que alguém acredita que um cartão de crédito ou o Mickey vão mudar um julgamento no Supremo?”.

Moraes interveio: “O Pateta…”

Ao que Dino respondeu:

“O Pateta, ele aparece com mais frequência nesses eventos todos.”

