Fux mostrou ‘garantismo seletivo’ e Cármen fez história, diz advogado aliado de Lula

Marco Aurélio de Carvalho, fundador do Prerrogativas, criticou voto de Luiz Fux por absolver Jair Bolsonaro do golpe

Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
11/09/2025 18:04

O advogado Marco Aurélio de Carvalho, um dos fundadores do grupo Prerrogativas, que reúne juristas apoiadores de Lula, afirmou que o voto da ministra Cármen Lúcia foi mais do que uma resposta a Luiz Fux.

“Foi um voto extremamente lúcido, técnico, super bem-fundamentado e coerente com tudo o que ela vem dizendo a respeito dos episódios de 8 de Janeiro. Um grande voto para entrar para a História. De certa forma, ela foi a alma do povo brasileiro, dos advogados, dos democratas, por conta das respostas que ela deu ao voto do ministro Luiz Fux”, disse Carvalho à coluna.

O advogado criticou o que chamou de “garantismo circunstancial e seletivo” de Fux, que votou por absolver Jair Bolsonaro de todos os crimes pelos quais a PGR o denunciou.

“A parte boa é que, ao que parece, ele foi tomado por um garantismo que a gente espera que continue contaminando as suas decisões a partir de agora, sobretudo em relação aos réus pobres, pretos e periféricos”, criticou.

Amigo próximo de Lula, o advogado paulista disse que a condenação de Bolsonaro ainda neste ano ajuda o bolsonarismo a resolver seu dilema na eleição do ano que vem.

“Ela viabiliza uma alternativa. Se, eventualmente, o julgamento acontecesse no ano que vem, Bolsonaro não iria abrir mão da possibilidade de ser candidato. Então, no final das contas, o julgamento agora ajuda o bolsonarismo”, concluiu.

