Fux mostrou ‘garantismo seletivo’ e Cármen fez história, diz advogado aliado de Lula

O advogado Marco Aurélio de Carvalho, um dos fundadores do grupo Prerrogativas, que reúne juristas apoiadores de Lula, afirmou que o voto da ministra Cármen Lúcia foi mais do que uma resposta a Luiz Fux.

“Foi um voto extremamente lúcido, técnico, super bem-fundamentado e coerente com tudo o que ela vem dizendo a respeito dos episódios de 8 de Janeiro. Um grande voto para entrar para a História. De certa forma, ela foi a alma do povo brasileiro, dos advogados, dos democratas, por conta das respostas que ela deu ao voto do ministro Luiz Fux”, disse Carvalho à coluna.

O advogado criticou o que chamou de “garantismo circunstancial e seletivo” de Fux, que votou por absolver Jair Bolsonaro de todos os crimes pelos quais a PGR o denunciou.

“A parte boa é que, ao que parece, ele foi tomado por um garantismo que a gente espera que continue contaminando as suas decisões a partir de agora, sobretudo em relação aos réus pobres, pretos e periféricos”, criticou.

Amigo próximo de Lula, o advogado paulista disse que a condenação de Bolsonaro ainda neste ano ajuda o bolsonarismo a resolver seu dilema na eleição do ano que vem.

“Ela viabiliza uma alternativa. Se, eventualmente, o julgamento acontecesse no ano que vem, Bolsonaro não iria abrir mão da possibilidade de ser candidato. Então, no final das contas, o julgamento agora ajuda o bolsonarismo”, concluiu.