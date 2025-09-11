Assine
Isenção do IR é esperança do governo Lula para evitar desaceleração econômica em 2026

O Ministério da Fazenda reduziu a projeção de crescimento de 2025 de 2,5% para 2,3%, mas manteve a estimativa para o próximo ano, em 2,4%. A justificativa é que reforma tributária da renda pode atenuar o impacto do maior endividamento no consumo ao elevar a renda disponível da população de menor renda

Antonio Temóteo
Repórter
11/09/2025 17:03

O governo Luiz Inácio Lula da Silva aposta todas as fixas na aprovação pelo Congresso do aumento da isenção de IR (Imposto de Renda) para R$ 5.000 para manter o consumo em alta no próximo ano e evitar uma desaceleração econômica em 2026. Essa esperança foi formalizada no Boletim Macro Fiscal, divulgado nesta quinta-feira, 11, pela SPE (Secretaria de Política Econômica) do Ministério da Fazenda

Para 2025, a pasta reduziu a projeção para a alta do PIB (Produto Interno Bruto) de 2025 de 2,5% para 2,3%. Para 2026, entretanto, a estimativa foi mantida em 2,4%. 

“Apesar da revisão para baixo no crescimento esperado para 2025, a expansão projetada para o PIB de 2026 permaneceu em 2,4%. No ano, a política monetária deverá seguir em patamar ainda restritivo, impactando o consumo e investimento em meio à inadimplência já elevada. A reforma tributária da renda pode atenuar o impacto do maior endividamento no consumo ao elevar a renda disponível da população de menor renda”, informou a SPE.

