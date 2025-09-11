Voto de Luiz Fux impulsiona Bolsonaro nas redes

O voto de Luiz Fux no julgamento do STF sobre a tentativa de golpe, nessa quarta-feira, 10, reacendeu a militância digital e o engajamento de Jair Bolsonaro nas redes.

Um levantamento feito pela Ativaweb, agência especializada em marketing digital, mostrou que Bolsonaro ganhou 22,4 mil novos seguidores no Instagram nas últimas 24 horas, o que o levou a marca total de 27,1 milhões de seguidores na plataforma. Em sete dias, o crescimento foi de 76,7 mil seguidores.

Para Alek Maracajá, CEO da Ativaweb, o voto de Fux, por absolver Bolsonaro de todos os crimes atribuídos a ele, funcionou como “gasolina no fogo da direita”, justamente em um momento em que o engajamento digital dele apresentava sinais de queda em meio à prisão domiciliar e a proibição de usar as redes sociais.

O posicionamento do ministro provocou reação imediata da base bolsonarista e impulsionou uma forte onda de interações.

O estudo da Ativaweb apontou que Bolsonaro continua a ser o maior ativo digital da direita brasileira. Mesmo sem publicações recentes, a sua militância mantém uma força orgânica e impulsiona picos de engajamento a cada novo episódio político.