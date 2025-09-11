Na calmaria do Congresso, em dia de julgamento, só a CPI do INSS tem agitação

O único movimento no Congresso, na manhã desta quinta-feira, 11, foi a CPI Mista do INSS, que ouve José Carlos Oliveira, que presidiu o órgão, entre novembro de 2021 e março de 2022, e foi ministro do Trabalho e da Previdência no governo Bolsonaro, entre março e dezembro de 2022. Fora a sessão da comissão, presidida pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), a cena é de esvaziamento: corredores silenciosos, plenário da Câmara vazio e olhos voltados para o Supremo Tribunal Federal, que retoma às 14 horas o julgamento da trama golpista com o voto da ministra Cármen Lúcia.

Na Câmara, o marasmo tem explicação. O presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) decidiu manter as sessões da semana em formato semipresencial, o que reduziu ainda mais a movimentação dos deputados. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), cancelou a sessão de terça-feira, 9, reforçando o clima de compasso de espera.