Assine
overlay
Início PlatôBr

Na calmaria do Congresso, em dia de julgamento, só a CPI do INSS tem agitação

Câmara e Senado permanecem esvaziados na semana decisiva para Jair Bolsonaro no Supremo. Único movimento está na CPI Mista do INSS

Publicidade
Carregando...
Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
11/09/2025 13:10

compartilhe

Siga no
x
Na calmaria do Congresso, em dia de julgamento, só a CPI do INSS tem agitação
Na calmaria do Congresso, em dia de julgamento, só a CPI do INSS tem agitação crédito: Platobr Politica

O único movimento no Congresso, na manhã desta quinta-feira, 11, foi a CPI Mista do INSS, que ouve José Carlos Oliveira, que presidiu o órgão, entre novembro de 2021 e março de 2022, e foi ministro do Trabalho e da Previdência no governo Bolsonaro, entre março e dezembro de 2022. Fora a sessão da comissão, presidida pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), a cena é de esvaziamento: corredores silenciosos, plenário da Câmara vazio e olhos voltados para o Supremo Tribunal Federal, que retoma às 14 horas o julgamento da trama golpista com o voto da ministra Cármen Lúcia.

Na Câmara, o marasmo tem explicação. O presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) decidiu manter as sessões da semana em formato semipresencial, o que reduziu ainda mais a movimentação dos deputados. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), cancelou a sessão de terça-feira, 9, reforçando o clima de compasso de espera.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay