Boulos pede moção de repúdio a Tarcísio por falas no Sete de Setembro

Bruna Lima
Repórter
11/09/2025 10:38

O deputado Guilherme Boulos, do PSol de São Paulo, protocolou na Câmara na segunda-feira, 8, um requerimento de moção de repúdio contra Tarcísio de Freitas pelas falas no protesto a favor de Jair Bolsonaro no Sete de Setembro. Tarcísio fez ataques a Alexandre de Moraes no ato.

Boulos acusa o governador de São Paulo de participar de um ato de caráter “explicitamente antidemocrático”, em defesa da anistia ampla e irrestrita ao ex-presidente e seus aliados.

O psolista justificou a moção de repúdio a partir da presença de Tarcísio em manifestação “marcada por ataques ao Supremo Tribunal Federal” e pela exibição da bandeira dos Estados Unidos , que “representa uma afronta às instituições democráticas e à soberania nacional”.

Com vistas a viabilizar sua candidatura ao Palácio do Planalto em 2026 com apoio de Jair Bolsonaro, Tarcísio tomou a frente da articulação pela aprovação da anistia ampla e irrestrita na Câmara. O movimento fez com que Hugo Motta, do mesmo partido que ele, o Republicanos, mudasse de postura sobre pautar a anistia na casa.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

