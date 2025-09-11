Proximidade do MDB paulista com Tarcísio gera apreensão entre aliados de Lula

Depois do desembarque de PP e União Brasil, as andanças de Tarcísio de Freitas com figurino de presidenciável têm despertado entre aliados do governo Lula preocupações com um partido da base: o MDB, mais especificamente a ala paulista da sigla.

O pé atrás se dá por conta de Baleia Rossi, presidente do MDB, que tem base eleitoral em São Paulo e é aliado de primeira hora de Tarcísio, além do fato de Ricardo Nunes, um dos principais nomes do partido, ser cotado a concorrer ao governo paulista com apoio do governador.

O MDB, diga-se, sempre se portou como uma colcha de retalhos com interesses e líderes regionais. Mesmo quando o partido teve candidato próprio à Presidência, como em 2018 e 2022, com Henrique Meirelles e Simone Tebet, essas divergências regionais impediram a unificação total da legenda em torno de um nome.