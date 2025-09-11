Assine
overlay
Início PlatôBr

Fux e o ‘abandono’ do bolsonarismo aos golpistas do 8 de Janeiro

Ao isentar Bolsonaro de liderar atos golpistas, voto de Fux soou como música ao bolsonarismo, que se esforçou para descolar ex-presidente do 8 de Janeiro

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
11/09/2025 04:08

compartilhe

Siga no
x
Fux e o ‘abandono’ do bolsonarismo aos golpistas do 8 de Janeiro
Fux e o ‘abandono’ do bolsonarismo aos golpistas do 8 de Janeiro crédito: Platobr Politica

Tal qual Jair Bolsonaro e seus aliados, Luiz Fux afirmou em seu voto no julgamento da tentativa de golpe, nessa quarta-feira, 10, que o ex-presidente não instigou e tampouco liderou os atos que tentaram uma ruptura democrática em 8 de Janeiro de 2023.

As conclusões do ministro neste ponto — assim como em muitos outros pontos de seu longo voto — soaram como música aos ouvidos bolsonaristas, que há mais de dois anos vinham se esforçando e até abusando da criatividade para descolar Bolsonaro dos golpistas.

Inicialmente, houve quem falasse até que os manifestantes eram petistas. Depois, aliados do ex-presidente começaram a abandonar os milhares de réus que invadiram e depredaram as sedes dos Poderes, afirmando que eles eram “malucos”.

Fux afirmou em seu voto que “cogitar” um golpe não é tentativa de golpe. Disse também que não é competência do STF, muito menos da Primeira Turma, julgar Bolsonaro e os outros sete réus da ação da trama golpista.

Em contradição, Fux votou por manter os processos de réus dos atos golpistas do 8 de janeiro em mais de 1,6 mil casos analisados.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay