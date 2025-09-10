Assine
Alívio momentâneo da inflação é menor que o esperado e não muda perspectiva para juro

Resultado do IPCA de agosto ficou acima da expectativa do mercado e não altera as estimativas para o início do corte de juros, que deve ser iniciado pelo Banco Central somente em 2026

Antonio Temóteo
Repórter
10/09/2025 12:57

O resultado do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de agosto, que registrou deflação de 0,11% segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 10, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ficou acima das projeções do mercado. A mediana das expectativas era de um resultado negativo de 0,15%. 

Os preços dos serviços continuam pressionados, diante da baixa taxa de desemprego no país e do aumento da massa salarial real. 

Na prática, o alívio momentâneo da inflação foi influenciado pelo pagamento do bônus de Itaipu, que barateou a conta de luz das famílias brasileiras, mas não muda a expectativa dos analistas para o início do ciclo de corte de juros. A maioria dos especialistas espera que a Selic terminará o ano em 15% ao ano. 

O ciclo de cortes da taxa só deve começar em 2026 e o Banco Central, até o momento, não tem sinalizado disposição em mudar essa perspectiva.  

