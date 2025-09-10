Assine
‘Matou no peito’ e ‘In Fux we trust’: as reações de lulistas ao voto de Fux

Voto de Fux, que tem sido favorável a réus da tentativa de golpe, tem sido alvo de críticas de aliados de Lula

João Pedroso de Campos
10/09/2025 12:14

‘Matou no peito’ e ‘In Fux we trust’: as reações de lulistas ao voto de Fux
Até agora amplamente favorável aos réus da tentativa de golpe, com posicionamentos por anular o processo e desconsiderar o crime de organização criminosa, o voto de Luiz Fux tem sido duramente criticado por aliados de Lula nos bastidores.

“Fux enfim matou no peito”, disse um senador governista, aludindo a uma frase atribuída a Fux à época em que estava em campanha pela indicação ao STF, em 2011. Na ocasião, petistas relatavam que o ministro dizia que “mataria no peito” o julgamento do mensalão, em 2012 — no qual acabou condenando os réus.

Um outro aliado do governo Lula lembrou um dos diálogos hackeadas da Lava Jato, em que Sergio Moro disse a Deltan Dallagnol “In Fux we trust”. Nas mensagens, Dallagnol havia relatado a Moro uma conversa que teria tido com Fux, na qual o ministro teria manifestado apoio à força-tarefa da Lava Jato, em 2016. “Excelente. In Fux we trust”, respondeu o então juiz, ou seja, “em Fux nós confiamos”.

“O ministro mostra que, de fato, é muito confiável à direita”, critica o lulista, reservadamente.

Entre advogados de réus, como mostrou a coluna, o voto de Fux tem sido visto como melhor que o esperado

