Entenda a relação da usina de Itaipu com a deflação de agosto

Pagamento de bônus da hidrelétrica binacional, em Foz do Iguaçu, ajudou a reduzir o preço da conta de luz e contribuiu para o alívio do IPCA

Antonio Temóteo
10/09/2025 00:31

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulga nesta quarta-feira, 10, o resultado do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de agosto, que deve registrar deflação de 0,16%, segundo a mediana das expectativas do mercado. 

A queda inflação no oitavo mês do ano tem relação direta com o redução no preço da conta de luz, após o pagamento do Bônus de Itaipu, um desconto médio de R$ 11,59 na fatura que beneficiou 80,8 milhões de consumidores.

O bônus decorre da distribuição do saldo positivo na Conta de Comercialização de Energia Elétrica da Itaipu. Esse dinheiro é o excedente entre receitas e despesas da hidrelétrica binacional, que gera energia a partir da usina em Foz do Iguaçu, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, no Rio Paraná.

O montante que foi distribuído é referente a 2024 e alcança R$ 936,8 milhões. Esse dinheiro é a soma de R$ 883 milhões do saldo positivo do ano passado com R$ 53,7 milhões de rentabilidade desse valor até 18 de julho deste ano.

