O impacto de revolta no Nepal nas redes sociais

A revolta liderada pela geração Z contra o governo do Nepal, que levou à queda do primeiro-ministro e à morte da mulher de um ex-primeiro-ministro, queimada, e de mais 18 pessoas, teve um impacto global na internet nesta terça-feira, 9. A rebelião se deu exatamente pela proibição do uso das redes sociais por parte do então primeiro-ministro, KP Oli.

Um estudo da Ativaweb que analisou 10,6 milhões de menções em redes sociais até as 17h desta terça mostra a dimensão global da revolta. Segundo o levantamento, 74% das menções são favoráveis às manifestações e críticas ao governo. Entre as palavras-chave mais citadas estão “Nepal”, “Protesto”, “Governo”, “Renúncia” e “Geração Z”, com hashtags como #NepalProtest, #GenZ e #StopCorruption. O tema se tornou trending topic mundial.

Nos Estados Unidos, foram 3,1 milhões de menções (48% favoráveis e 39,2% contrárias). No Brasil, de quase 2 milhões de interações, 60,8% apoiaram os protestos. Outros países com grande repercussão foram Canadá, Cuba, Venezuela, Catar, Emirados Árabes, Austrália e Singapura.

De acordo com as agências internacionais, o bloqueio das redes foi um dos pontos que levaram à rebelião, que também repudia casos de corrupção e a falta de perspectivas para os jovens. O uso da bandeira Straw Hat Pirates, do anime One Piece, virou símbolo da identidade política do movimento.