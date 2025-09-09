Deputado tenta garantir palanque de Raquel Lyra para Lula em Pernambuco

O deputado Túlio Gadêlha, da Rede, já escolheu o palanque em que vai subir na eleição ao governo de Pernambuco. É o de Raquel Lyra, do PSD, que ele apoiou em sua primeira eleição, em 2022.

A governadora aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, lideradas pelo prefeito João Campos, do PSB. Lula ainda não se comprometeu com nenhuma das pré-candidaturas. O presidente mantém ligação próxima com Campos e faz acenos a Raquel.

“Não faço parte do governo de Raquel Lyra, mas sou um entusiasta da aliança do PSD com o projeto de reeleição do presidente. Eu trabalho construindo essa aproximação”, disse o deputado à coluna, depois de publicar um vídeo em um evento no qual foi levar “um abraço de Lula” à governadora. Na fala, ouviu aplausos e vaias. No vídeo, a governadora apenas sorri.

O deputado disse saber que o apoio do PSD, presidido por Gilberto Kassab, é incerto, ainda mais com a ascensão de Tarcísio de Freitas como possível candidato à Presidência. Conta a favor da aliança, segundo o deputado, a força de Lula no estado.

“Eu conto com o palanque dela. O presidente está interessado, ela está interessada, mas ambos sabem que isso depende do jogo nacional. Lula tem interesse em ter mais de um palanque forte em Pernambuco. Ele sabe que só o palanque de João Campos não será suficiente para garantir a ele uma ampla vantagem sobre seu adversário, que pode ser o Tarcísio”, afirmou o deputado.