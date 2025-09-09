Sem emoção: anistia e Imposto de Renda ficam fora da pauta da Câmara

Na reunião realizada nesta terça-feira, 9, os líderes partidários decidiram deixar fora da pauta da Câmara desta semana as prioridades do governo e da oposição. Para evitar turbulências nos dias do julgamento no STF do ex-presidente Jair Bolsonaro e do núcleo central da trama golpista, as sessões de plenário serão virtuais.

O presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), na reunião de líderes, atuou para retirar da pauta tanto a proposta que prevê a anistia ampla para os condenados pelo golpe, pedida pelos bolsonaristas, quanto o projeto que isenta do pagamento de Imposto de Renda as pessoas que ganham menos de R$ 5 mil.

Com isso, a pauta da Câmara desta semana cuidará principalmente de itens que tratam da segurança pública e do direito dos entregadores de aplicativos.

Essa não é a primeira vez que Motta frustra bolsonaristas que insistem em levar o assunto da anistia para o plenário com o objetivo de beneficiar o ex-presidente. Motta tem resistido desde o início de agosto, quando o assunto virou exigência do motim realizado pelos radicais, que tomaram a mesa diretora da Câmara e o impediram de abrir os trabalhos na Casa.

No caso da anistia, Motta avisou aos bolsonaristas que só decidirá sobre pautar o requerimento de urgência após a conclusão do julgamento. Outra proposta polêmica que ficou de fora da pauta é a que prevê a blindagem de parlamentares de ações policiais ou investigações. No caso do IR, o adiamento da apreciação da matéria se deu em acordo com o governo, que teme votar a proposta em um momento contaminado pelo julgamento de Bolsonaro.