O recado de Moraes após ser atacado por Tarcísio no Sete de Setembro

Atacado por Tarcísio de Freitas no Sete de Setembro na Avenida Paulista, no último domingo, Alexandre de Moraes criticou nesta terça-feira, 9, políticos em “altos cargos” que instigam a população contra o STF e seus ministros. O governador de São Paulo chamou Moraes de “tirano” ao discursar no carro de som há dois dias.

Ao votar no julgamento de Jair Bolsonaro, classificado por Moraes como chefe de uma organização criminosa, o ministro lembrou o Sete de Setembro de 2021, quando o ex-presidente fez um de seus ataques mais violentos ao Supremo.

Na ocasião, Bolsonaro disse que não mais cumpriria decisões de Moraes e, em tom ameaçador, cobrou o arquivamento dos inquéritos que o investigavam.

Lá pelas tantas, sem citar Tarcísio ou o Sete de Setembro de 2025, Moraes disse que “recentemente frases semelhantes foram ditas pra tentar nova interferência, agora internacional, na independência desse poder Judiciário”.

Em seguida, o ministro afirmou que “qualquer pessoa decente e de boa fé sabe que um líder político em um alto cargo instigando e insuflando milhares de pessoas dessa forma aumenta exponencialmente as agressões, ameaças ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros do Supremo Tribunal Federal e às suas famílias”.