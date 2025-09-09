Assine
overlay
Início PlatôBr

Senado aprova projeto que suspende licença prévia para construção de ferrovias

Projeto passou pela Comissão de Infraestrutura e agora segue para a CCJ do Senado

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah e Gustavo Silva
Tatiana Farah e Gustavo Silva
Repórter
09/09/2025 11:53

compartilhe

Siga no
x
Senado aprova projeto que suspende licença prévia para construção de ferrovias
Senado aprova projeto que suspende licença prévia para construção de ferrovias crédito: Platobr Politica

A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou nesta terça-feira, 9, a suspensão da licença prévia ambiental nos projetos de investimento de infraestrutura ferroviária. De autoria de Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, o projeto de decreto legislativo (PDL 203/2025) derruba parte de uma portaria do Ministério dos Transporte que afirma que os projetos de investimento “só poderão ser enquadrados como prioritários se o objeto da autorização tiver licença prévia emitida pelo órgão ambiental competente”.

O enquadramento como projeto prioritário é necessário para a emissão de debêntures ferroviárias, que são títulos de dívida emitidos por concessionárias e autorizatárias para captar recursos. Zequinha Marinho, que também preside a Frente Parlamentar Mista das Ferrovias Autorizadas (Frenfer), afirmou que a mudança no regulamento pode destravar investimentos privados.

A proposta aprovada na Comissão de Infraestrutura, observa Zequinha, não dispensa o cumprimento da legislação ambiental, mas retira a licença prévia como condição inicial, permitindo que ela seja obtida em paralelo ao desenvolvimento dos projetos.

O PDL 203/2025 segue agora para apreciação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay