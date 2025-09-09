Senado aprova projeto que suspende licença prévia para construção de ferrovias

A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou nesta terça-feira, 9, a suspensão da licença prévia ambiental nos projetos de investimento de infraestrutura ferroviária. De autoria de Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, o projeto de decreto legislativo (PDL 203/2025) derruba parte de uma portaria do Ministério dos Transporte que afirma que os projetos de investimento “só poderão ser enquadrados como prioritários se o objeto da autorização tiver licença prévia emitida pelo órgão ambiental competente”.

O enquadramento como projeto prioritário é necessário para a emissão de debêntures ferroviárias, que são títulos de dívida emitidos por concessionárias e autorizatárias para captar recursos. Zequinha Marinho, que também preside a Frente Parlamentar Mista das Ferrovias Autorizadas (Frenfer), afirmou que a mudança no regulamento pode destravar investimentos privados.

A proposta aprovada na Comissão de Infraestrutura, observa Zequinha, não dispensa o cumprimento da legislação ambiental, mas retira a licença prévia como condição inicial, permitindo que ela seja obtida em paralelo ao desenvolvimento dos projetos.

O PDL 203/2025 segue agora para apreciação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.