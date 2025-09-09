Em ambiente tranquilo, STF retoma julgamento de Bolsonaro com voto do relator

O STF (Supremo Tribunal Federal) retoma a partir das 9 horas desta terça-feira, 9, o julgamento de Jair Bolsonaro em um cenário de normalidade. A Esplanada dos Ministérios segue com rotina comum e, apesar dos gradis ainda montados no Congresso e no Planalto, não há registro de manifestações nas redondezas. Assim como na semana passada, o ambiente é de atenção reforçada, mas sem agitações na Praça dos Três Poderes.

Dentro do prédio do STF, a segurança foi ampliada pela Polícia Judicial, que acompanha a circulação nos corredores e na área externa. Em alguns pontos, policiais atuam com cães farejadores. A expectativa é de que todo o dia seja consumido pelo voto do relator, ministro Alexandre de Moraes.

O julgamento no STF envolve Jair Bolsonaro e outros sete réus do núcleo central da trama golpista de 8 de janeiro de 2023. Pela primeira vez na história do país, um ex-presidente e militares de alta patente estão sendo julgados por tentativa de golpe de Estado. Eles respondem por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e associação criminosa. Se condenados, podem enfrentar penas que, somadas, chegam a 43 anos de prisão. A análise dos ministros está prevista para terminar até sexta-feira, 12.