Assine
overlay
Início PlatôBr

Em ambiente tranquilo, STF retoma julgamento de Bolsonaro com voto do relator

Em clima de normalidade, Supremo inicia semana decisiva do processo sobre tentativa de golpe de Estado. Moraes deve usar todo o tempo das sessões desta terça-feira

Publicidade
Carregando...
Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
09/09/2025 08:50

compartilhe

Siga no
x
Em ambiente tranquilo, STF retoma julgamento de Bolsonaro com voto do relator
Em ambiente tranquilo, STF retoma julgamento de Bolsonaro com voto do relator crédito: Platobr Politica

O STF (Supremo Tribunal Federal) retoma a partir das 9 horas desta terça-feira, 9, o julgamento de Jair Bolsonaro em um cenário de normalidade. A Esplanada dos Ministérios segue com rotina comum e, apesar dos gradis ainda montados no Congresso e no Planalto, não há registro de manifestações nas redondezas. Assim como na semana passada, o ambiente é de atenção reforçada, mas sem agitações na Praça dos Três Poderes.

Dentro do prédio do STF, a segurança foi ampliada pela Polícia Judicial, que acompanha a circulação nos corredores e na área externa. Em alguns pontos, policiais atuam com cães farejadores. A expectativa é de que todo o dia seja consumido pelo voto do relator, ministro Alexandre de Moraes.

O julgamento no STF envolve Jair Bolsonaro e outros sete réus do núcleo central da trama golpista de 8 de janeiro de 2023. Pela primeira vez na história do país, um ex-presidente e militares de alta patente estão sendo julgados por tentativa de golpe de Estado. Eles respondem por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e associação criminosa. Se condenados, podem enfrentar penas que, somadas, chegam a 43 anos de prisão. A análise dos ministros está prevista para terminar até sexta-feira, 12.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay