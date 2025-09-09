Em ambiente tranquilo, STF retoma julgamento de Bolsonaro com voto do relator
Em clima de normalidade, Supremo inicia semana decisiva do processo sobre tentativa de golpe de Estado. Moraes deve usar todo o tempo das sessões desta terça-feira
O STF (Supremo Tribunal Federal) retoma a partir das 9 horas desta terça-feira, 9, o julgamento de Jair Bolsonaro em um cenário de normalidade. A Esplanada dos Ministérios segue com rotina comum e, apesar dos gradis ainda montados no Congresso e no Planalto, não há registro de manifestações nas redondezas. Assim como na semana passada, o ambiente é de atenção reforçada, mas sem agitações na Praça dos Três Poderes.
Dentro do prédio do STF, a segurança foi ampliada pela Polícia Judicial, que acompanha a circulação nos corredores e na área externa. Em alguns pontos, policiais atuam com cães farejadores. A expectativa é de que todo o dia seja consumido pelo voto do relator, ministro Alexandre de Moraes.
O julgamento no STF envolve Jair Bolsonaro e outros sete réus do núcleo central da trama golpista de 8 de janeiro de 2023. Pela primeira vez na história do país, um ex-presidente e militares de alta patente estão sendo julgados por tentativa de golpe de Estado. Eles respondem por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e associação criminosa. Se condenados, podem enfrentar penas que, somadas, chegam a 43 anos de prisão. A análise dos ministros está prevista para terminar até sexta-feira, 12.