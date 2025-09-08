Assine
overlay
Início PlatôBr

A passos lentos, expectativas de inflação caem até 2028

A queda nas estimativas do mercado para o IPCA é um sinal positivo para o Banco Central, mas os dados mostram que as projeções ainda estão longe da meta de 3% perseguida pela autoridade monetária

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
08/09/2025 10:55

compartilhe

Siga no
x
A passos lentos, expectativas de inflação caem até 2028
A passos lentos, expectativas de inflação caem até 2028 crédito: Platobr Politica

As expectativas de inflação apuradas pela Boletim Focus, do Banco Central (BC), registraram queda nesta segunda-feira, 8, para os anos de 2026, 2027 e 2028. 

A mediana das projeções dos analistas consultados pela autoridade monetária mostrou que a projeção para o Índice de Preços ao consumidor Amplo (IPCA) de 2025 permaneceu em 4,85%, acima do teto de meta de 4,5%.

Para o próximo ano, a mediana passou de de 4,31% para 4,30%. Para 2027, a expectativa passou de 3,94% para 3,93%. E para 2028, a projeção passou de 3,80% para 3,70%. 

A queda nas estimativas do mercado é um sinal positivo para o BC, mas os dados mostram que as projeções caem a passos lentos e ainda estão longe da meta de 3% perseguida pela autoridade monetária.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay