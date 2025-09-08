Assine
O que fez o União Brasil escantear Rodrigo Bacellar para o governo do RJ

União Brasil vem testando novos nomes para concorrer ao governo do Rio de Janeiro

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
08/09/2025 09:05

Além dos péssimos resultados nas pesquisas eleitorais para o governo do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacellar foi escanteado pelo União Brasil por não ser considerado um político confiável.

Presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e candidato de Cláudio Castro para a sucessão, Bacellar perdeu pontos com as lideranças do União no estado ao trair o governador, seu principal aliado, em prol de um projeto político pessoal.

Em julho, quando assumiu interinamente o governo do Rio de Janeiro, Bacellar exonerou, sem consultar Castro, o secretário de Transportes, Washington Reis. Ex-prefeito de Duque de Caxias e filiado ao MDB, Reis também se coloca como candidato ao governo fluminense.

O episódio gerou desconfiança em torno de Bacellar até dentro de seu próprio partido, que passou a testar novos nomes para a disputa estadual. A prioridade do momento é Márcio Canella, prefeito de Belford Roxo e aliado de primeira hora de Antônio Rueda, presidente nacional da sigla.

