Relator quer que PEC fortaleça PF contra facções que atuam no crime transnacional
Relator da PEC da Segurança Pública quer combater facções que fazem do País plataforma para atuação do crime organizado no mundo.
O relator da PEC da Segurança Pública na comissão especial da Câmara, deputado Mendonça Filho, do União Brasil, disse à coluna que pretende aprimorar o texto para garantir melhores condições de uma atuação integrada das polícias.
Mendonça defendeu o compartilhamento de dados e de inteligência para enfrentar o crime organizado e o fortalecimento da Polícia Federal para o combate às facções que fazem do Brasil plataforma para o crime no mundo.
Uma das prioridades é fortalecer a PF na sua atuação contra crimes transacionais, para evitar que o Brasil seja usado como ponte para o tráfico internacional de drogas e armas, por exemplo.
“Temos que aprimorar essa competência da Polícia Federal e desmanchar essas organizações criminosas que fazem do Brasil um braço do tráfico”, explicou o deputado, que espera chegar a uma forma de organização para frear o domínio de máfias.
O relator explicou que uma de suas preocupações é garantir um maior controle pelo Estado das penitenciárias, que ele chama de “universidade do crime”. “É preciso desmanchar a engenharia que domina o mapa da violência”.
Ao receber a incumbência de relatar o tema na comissão especial, Mendonça Filho contou que ouviu do presidente da Câmara, Hugo Motta, que essa era uma de suas prioridades. “Ele me disse que a PEC será um de seus legados”.
O deputado, que também foi o relator da PEC na Comissão de Constituição e Justiça, declarou que na terça-feira será apresentado o plano de trabalho, seguido de um período de audiências públicas. A previsão é a de votar o texto na comissão especial até novembro, para que seja encaminhado ao plenário da Casa.