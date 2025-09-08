Relator quer que PEC fortaleça PF contra facções que atuam no crime transnacional

O relator da PEC da Segurança Pública na comissão especial da Câmara, deputado Mendonça Filho, do União Brasil, disse à coluna que pretende aprimorar o texto para garantir melhores condições de uma atuação integrada das polícias.

Mendonça defendeu o compartilhamento de dados e de inteligência para enfrentar o crime organizado e o fortalecimento da Polícia Federal para o combate às facções que fazem do Brasil plataforma para o crime no mundo.

Uma das prioridades é fortalecer a PF na sua atuação contra crimes transacionais, para evitar que o Brasil seja usado como ponte para o tráfico internacional de drogas e armas, por exemplo.

“Temos que aprimorar essa competência da Polícia Federal e desmanchar essas organizações criminosas que fazem do Brasil um braço do tráfico”, explicou o deputado, que espera chegar a uma forma de organização para frear o domínio de máfias.

O relator explicou que uma de suas preocupações é garantir um maior controle pelo Estado das penitenciárias, que ele chama de “universidade do crime”. “É preciso desmanchar a engenharia que domina o mapa da violência”.

Ao receber a incumbência de relatar o tema na comissão especial, Mendonça Filho contou que ouviu do presidente da Câmara, Hugo Motta, que essa era uma de suas prioridades. “Ele me disse que a PEC será um de seus legados”.

O deputado, que também foi o relator da PEC na Comissão de Constituição e Justiça, declarou que na terça-feira será apresentado o plano de trabalho, seguido de um período de audiências públicas. A previsão é a de votar o texto na comissão especial até novembro, para que seja encaminhado ao plenário da Casa.