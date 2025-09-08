CPI do INSS: Integrantes pedem presença de Lula e Bolsonaro na comissão

Deputados e senadores pediram, na última semana, a convocação de Jair Bolsonaro e de Lula para prestar esclarecimentos na CPI mista do INSS.

Bolsonaro é alvo de dois requerimentos, apresentados pelos deputados Rogério Correia (PT-MG) e Alencar Santana (PT-SP). O pedido solicita que o ex-presidente explique se tinha ciência dos descontos indevidos feitos a aposentados.

O esquema, segundo a Polícia Federal, teve início entre 2018 e 2019, no começo do governo Bolsonaro, e perdurou até 2025.

A oposição foi mais benevolente com Lula. Apenas a senadora Damares Alves, ex-ministra de Bolsonaro, pediu a presença do presidente na CPI, em forma de convite. No requerimento, a parlamentar bolsonarista solicita que Lula responda a perguntas sobre as medidas adotadas pelo governo federal para conter as fraudes.

Apesar de os dois requerimentos estarem sob apreciação do colegiado, integrantes da mesa da CPI afirmaram que a chance de convocação de Lula e Bolsonaro é quase nula.