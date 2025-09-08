Os homens fortes de Galípolo no Banco Central

Duas figuras do topo da hierarquia do Banco Central são apontadas como homens fortes da gestão de Gabriel Galípolo na presidência da autoridade monetária. Uma delas é o secretário-executivo, Rogério Antonio Lucca, e a outra, o chefe de gabinete da presidência, Julio Cesar Costa Pinto. Ambos têm um perfil discreto e são apontados como candidatos a galgar postos ainda mais altos dentro da instituição no futuro próximo.

Rogério Lucca e Julio Cesar Pinto trabalhavam com Galípolo na Diretoria de Política Monetária e são reconhecidos pela capacidade técnica acumulada em mais de duas décadas de trabalho na administração pública federal. A dupla costuma ser citada em conversas sobre nomes para ocupar as próximas vagas que devem ser abertas na diretoria colegiada do BC.

Lucca é visto como um possível nome para a diretora de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, ocupada atualmente por Renato Dias de Brito Gomes. O mandato de Gomes termina em 31 de dezembro de 2025. Também é lembrado para o cargo de diretor de Política Monetária, ocupado atualmente por Nilton David, que cumpre mandato tampão até 28 de fevereiro de 2027, justamente na vaga que se abriu com a ascensão de Galípolo à presidência do BC.

O secretário-executivo fez carreira no Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos (Deban)? da Diretoria de Política Monetária, do qual foi chefe quando o atual presidente do BC era o diretor da área. Além disso, ele tem passagem pelo Ministério da Fazenda, onde foi chefe de gabinete do então ministro Henrique Meirelles.