Deputado filho de José Dirceu debocha de anistia: ‘estão enganando Bolsonaro’

O deputado Zeca Dirceu, filho do ex-ministro José Dirceu, fez troça dos esforços do Centrão para pressionar Hugo Motta a colocar em votação o projeto de anistia aos réus do 8 de Janeiro e da tentativa de golpe. Tarcísio de Freitas entrou na empreitada e esteve dois dias em Brasília tentando costurar a medida.

Durante um jantar em homenagem aos novos ministros do STJ, Marluce Caldas e Carlos Brandão, na quinta-feira, 4, Zeca Dirceu ironizou as chances de o projeto beneficiar Jair Bolsonaro. Disse o deputado:

“Estão enganando o Bolsonaro. Porque, se a anistia for votada na Câmara, será inócua. Do que adianta aprovar na Câmara se o Davi Alcolumbre já disse que não vai votar no Senado de jeito nenhum e o Supremo não aprova?”

Apesar do tom de deboche do deputado, nas internas, o PT tem como certo que, sob pressão, Motta vai pautar a anistia. A preocupação é sobre quando o presidente da Câmara fará isso. Os petistas querem influir ao menos na ordem das votações da Casa.