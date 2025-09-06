De olho em 2026, aliados de Ricardo Nunes comemoram novo aceno de Eduardo Bolsonaro

Em meio aos esforços de Ricardo Nunes para se aproximar do bolsonarismo, tendo em vista uma possível candidatura a governador de São Paulo em 2026, aliados do entorno do prefeito paulistano comemoraram um novo aceno de Eduardo Bolsonaro a Nunes.

Na quinta-feira, 4, Eduardo publicou no X elogios ao prefeito por criticar condenações de golpistas do 8 de Janeiro e o julgamento de Bolsonaro no STF. “Poderia fazer vista grossa, mas está usando os espaços que tem para vocalizar o certo. Meus aplausos ao Prefeito Ricardo Nunes”, escreveu o deputado. Nessa sexta-feira, 5, ele republicou a postagem.

Em agosto, Eduardo já havia acenado ao prefeito, ligando para ele para agradecer a defesa pública que fez de Bolsonaro após medidas cautelares aplicadas por Alexandre de Moraes.

Apesar do inegável desgaste político a Eduardo Bolsonaro por vir articulando sanções contra o Brasil, aliados de Ricardo Nunes só veem vantagens na interação com o filho de Bolsonaro. O prefeito, afinal, tenta se cacifar no bolsonarismo para ganhar apoio a uma possível candidatura ao Palácio dos Bandeirantes, caso Tarcísio de Freitas concorra à Presidência. A direita é a principal força política no conservador interior paulista.

Pelos lados bolsonaristas, reconhece-se que Nunes tem ganhado pontos, mas a preferência ainda é por um candidato “direita raiz”.