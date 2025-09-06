Assine
De olho em 2026, aliados de Ricardo Nunes comemoram novo aceno de Eduardo Bolsonaro

Depois de ligação em agosto, Eduardo voltou a elogiar Nunes em postagem publicada e republicada no X

João Pedroso de Campos
06/09/2025 04:08

Em meio aos esforços de Ricardo Nunes para se aproximar do bolsonarismo, tendo em vista uma possível candidatura a governador de São Paulo em 2026, aliados do entorno do prefeito paulistano comemoraram um novo aceno de Eduardo Bolsonaro a Nunes.

Na quinta-feira, 4, Eduardo publicou no X elogios ao prefeito por criticar condenações de golpistas do 8 de Janeiro e o julgamento de Bolsonaro no STF. “Poderia fazer vista grossa, mas está usando os espaços que tem para vocalizar o certo. Meus aplausos ao Prefeito Ricardo Nunes”, escreveu o deputado. Nessa sexta-feira, 5, ele republicou a postagem.

Em agosto, Eduardo já havia acenado ao prefeito, ligando para ele para agradecer a defesa pública que fez de Bolsonaro após medidas cautelares aplicadas por Alexandre de Moraes.

Apesar do inegável desgaste político a Eduardo Bolsonaro por vir articulando sanções contra o Brasil, aliados de Ricardo Nunes só veem vantagens na interação com o filho de Bolsonaro. O prefeito, afinal, tenta se cacifar no bolsonarismo para ganhar apoio a uma possível candidatura ao Palácio dos Bandeirantes, caso Tarcísio de Freitas concorra à Presidência. A direita é a principal força política no conservador interior paulista. 

Pelos lados bolsonaristas, reconhece-se que Nunes tem ganhado pontos, mas a preferência ainda é por um candidato “direita raiz”.

