PL quer que Tarcísio fale em defesa da anistia ampla e irrestrita no 7 de Setembro

O PL quer que Tarcísio de Freitas faça uma fala em defesa da aprovação da anistia ampla e irrestrita durante os atos bolsonaristas no domingo, 7 de setembro.

O governador de São Paulo participará do ato na capital paulista ao lado do pastor Silas Malafaia, que foi recentemente alvo do STF no inquérito que apura obstrução de justiça.

Na última semana, Tarcísio entrou em campo para defender a anistia ampla e irrestrita — que beneficiaria Jair Bolsonaro. Suas articulações fizeram seu correligionário, o presidente da Câmara, Hugo Motta, mudar de postura em relação a pautar o projeto.

No último ato a favor de Bolsonaro e da anistia, em 3 de agosto, Tarcísio não compareceu. O governador havia marcado um procedimento médico para a data, e a ausência não foi bem recebida no PL.