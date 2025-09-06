Assine
overlay
Início PlatôBr

PL quer que Tarcísio fale em defesa da anistia ampla e irrestrita no 7 de Setembro

Tarcísio irá participar do ato por Bolsonaro em São Paulo no trio do pastor Silas Malafaia

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
06/09/2025 02:08

compartilhe

Siga no
x
PL quer que Tarcísio fale em defesa da anistia ampla e irrestrita no 7 de Setembro
PL quer que Tarcísio fale em defesa da anistia ampla e irrestrita no 7 de Setembro crédito: Platobr Politica

O PL quer que Tarcísio de Freitas faça uma fala em defesa da aprovação da anistia ampla e irrestrita durante os atos bolsonaristas no domingo, 7 de setembro.

O governador de São Paulo participará do ato na capital paulista ao lado do pastor Silas Malafaia, que foi recentemente alvo do STF no inquérito que apura obstrução de justiça.

Na última semana, Tarcísio entrou em campo para defender a anistia ampla e irrestrita — que beneficiaria Jair Bolsonaro. Suas articulações fizeram seu correligionário, o presidente da Câmara, Hugo Motta, mudar de postura em relação a pautar o projeto.

No último ato a favor de Bolsonaro e da anistia, em 3 de agosto, Tarcísio não compareceu. O governador havia marcado um procedimento médico para a data, e a ausência não foi bem recebida no PL.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay