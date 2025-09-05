Assine
Moraes pede mais um dia para julgamento de Bolsonaro no Supremo

Relator da trama golpista solicitou ao presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, o aumento do número de sessões para a definição das sentenças e das penas

Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
05/09/2025 16:49

Moraes pede mais um dia para julgamento de Bolsonaro no Supremo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu a realização de uma sessão extra da Primeira Turma para acelerar o julgamento do núcleo principal da trama golpista, que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados como réus. O relator solicitou ao presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin, que inclua uma sessão extraordinária na quinta-feira, 11.

O julgamento já tinha cinco sessões previstas para a próxima semana: duas na terça-feira, 9, uma na quarta, 10, e mais duas na sexta, 12. Com o novo pedido, haverá mais um dia para o caso. Nesta semana, o processo avançou com a leitura do relatório e com as sustentações orais da PGR (Procuradoria-Geral da República), favorável à condenação, e das defesas.

A análise será retomada na terça, quando Moraes deve apresentar seu voto. A expectativa é de que a manifestação do relator ocupe toda a primeira sessão.

