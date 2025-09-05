Ex-número 2 da PF, secretário de Segurança do DF se aposenta como delegado

O secretário de segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, acaba de se aposentar como delegado da Polícia Federal. A aposentadoria de Avelar, de 55 anos, foi publicada nessa quinta-feira, 4, e o cargo dele, declarado vago.

Delegado da PF desde 1999, Avelar chegou a ser diretor-executivo da corporação, ou seja, o número dois da hierarquia, nomeado durante o governo Jair Bolsonaro, em 2021.

Em sua segunda passagem pela Segurança Pública do Distrito Federal, que já havia comandado entre 2011 e 2014, no governo do petista Agnelo Queiroz, o agora delegado aposentado foi escolhido por Ibaneis Rocha para substituir Anderson Torres no cargo depois do 8 de Janeiro, ao fim da intervenção federal na segurança do DF.

Avelar, que já disputou uma eleição a deputado federal em 2014, pelo MDB, é o atual presidente do PSDB no Distrito Federal.