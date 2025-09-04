Assine
A virada da propaganda do governo nas redes sociais

Vídeo que elege Pix como símbolo nacional teve 82,2 milhões de visualizações em 4 dias nos perfis do governo nas platafomas

Guilherme Amado e Tatiana Farah
Repórter
04/09/2025 17:02

A Secom deu uma guinada na propaganda do governo em suas redes sociais este ano. Um vídeo divulgado nesta semana, com o mote “Esse governo tem lado”, alcançou, em menos de 4 dias, 82,2 milhões de visualizações, se estabelecendo como o maior fenômeno da comunicação governamental dos últimos anos. O vídeo, espalhado por Instagram, TikTok, Facebook e X, usa o Pix como instrumento de identidade nacional.

“O governo conseguiu algo raro: transformar um conteúdo institucional em um dos maiores fenômenos digitais da política brasileira. O Pix deixou de ser apenas um sistema de pagamento para se tornar um símbolo político de pertencimento e soberania popular”, afirmou Alek Maracajá, CEO da Ativaweb, empresa de inteligência digital.

De acordo com o estudo da Ativaweb, o vídeo viral desta semana não é um caso isolado. Em abril, com a mensagem “O Brasil é dos brasileiros”, as contas oficiais do governo nas plataformas registraram 55 milhões de interações. Em pauta, a noção de soberania nacional e de defesa do Estado.

O relatório feito pela empresa conclui que a convergência entre dados, narrativa e estratégia é capaz de transformar campanhas institucionais em instrumentos de mobilização de massa.

“Esse salto não é apenas quantitativo, mas qualitativo. Isso mostra que, quando o governo se apropria de símbolos universais, capazes de despertar orgulho e identificação coletiva, a mensagem ultrapassa as fronteiras do digital e se converte em capital simbólico e político”, resume o relatório.

