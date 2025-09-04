Assine
Apesar de pressão do Centrão, aliados apostam em demora de Bolsonaro sobre 2026

Aliados de Bolsonaro apontam duas características da personalidade do ex-presidente em avaliações sobre o rumo que ele vai tomar

João Pedroso de Campos
04/09/2025 13:39

Em meio às articulações pela anistia no Congresso, o Centrão tem indicado apoio à proposta enquanto aumenta a pressão sobre Jair Bolsonaro para ungir Tarcísio de Freitas como candidato à Presidência em 2026.

Apesar desses movimentos nos bastidores, aliados de Bolsonaro têm apostado que o ex-presidente ainda vai demorar algum tempo até tomar uma decisão. Para estes bolsonaristas, a definição de Bolsonaro não sai neste ano, como quer o Centrão.

Além de cálculos políticos, colaboram para esse entendimento dois traços da personalidade de Bolsonaro apontados por estes aliados: o ex-presidente costuma adiar decisões importantes até o último momento e tende a reagir mal e até se irritar quando colocado sob pressão.

Embora Donald Trump tenha saído em sua defesa e ido para cima do STF, o quadro atual, no entanto, é desfavorável. A ver se Jair Bolsonaro, enfraquecido pela prisão domiciliar e em vias de ser condenado, vai mesmo empurrar o assunto com a barriga depois de o apoio político à anistia ter sido colocado à mesa pelos profissionais do Centrão.

