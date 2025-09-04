Assine
overlay
Início PlatôBr

Em guerra na CPI, governo e oposição se unem contra descontos no INSS

Votação simbólica aprova projeto de lei que acaba com as cobranças irregulares por sindicatos e associações e reforça segurança nos benefícios pagos pelo INSS. Texto segue para o Senado

Publicidade
Carregando...
Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
04/09/2025 11:45

compartilhe

Siga no
x
Em guerra na CPI, governo e oposição se unem contra descontos no INSS
Em guerra na CPI, governo e oposição se unem contra descontos no INSS crédito: Platobr Politica

Em meio ao clima de enfrentamento na CPI Mista do INSS, governo e oposição se uniram na noite desta quarta-feira, 3, em torno de um projeto com impacto direto na vida de aposentados e pensionistas. A Câmara aprovou, em votação simbólica, a proposta que proíbe descontos automáticos de associações e sindicatos em benefícios pagos pelo INSS. O texto segue agora para análise do Senado.

O relator, deputado Danilo Forte (União-CE), afirma que a medida fecha brechas usadas para fraudes bilionárias. “O cerne do projeto é a proteção do aposentado e do pensionista do INSS, que compreende uma camada mais vulnerável da sociedade. Por isso, o fim dos descontos automáticos é fundamental para evitar novas fraudes e garantir a preservação daquele rendimento que é essencial para o beneficiário”, afirmou ao PlatôBR.

O projeto ganhou força após a Operação “Sem Desconto”, da Polícia Federal, que apura desvios estimados em R$ 6 bilhões feitos por entidades conveniadas ao INSS nos últimos seis anos. Auditorias da CGU (Controladoria Geral da União) mostraram que quase 98% dos beneficiários prejudicados não tinham autorizado os débitos, mas viram parte da renda ser comprometida todos os meses. Até agora, 1,6 milhão de pessoas foram ressarcidas, dentro de um universo de 9 milhões de lesados.

Pela proposta, os valores cobrados indevidamente terão de ser devolvidos em até 30 dias. Caso a entidade responsável não ressarça, a obrigação passará ao INSS. Se ainda assim não houver sucesso, o Fundo Garantidor de Créditos poderá ser acionado, após regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

O texto também obriga o INSS a localizar de forma proativa todos os prejudicados, com prioridade para idosos e pessoas em regiões de difícil acesso. Além disso, endurece as regras para o crédito consignado: a contratação só será validada com biometria ou assinatura eletrônica qualificada, em conjunto com outros fatores de autenticação.

Segundo Forte, a votação simbólica mostra que, mesmo em ambiente de embates, o Congresso se mobilizou para blindar os beneficiários. “O aposentado ou pensionista que quiser contribuir com alguma associação poderá fazê-lo, mas de livre e espontânea vontade, sem comprometer seu benefício. Garantimos também maior transparência e critérios para evitar abusos no crédito consignado e medidas para assegurar o ressarcimento das vítimas desse tipo de fraude. A votação, simbólica, demonstra a preocupação do Legislativo em corrigir esses desvios”, disse.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay