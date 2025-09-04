Assine
overlay
Início PlatôBr

Tarcísio de Freitas e a ‘alma de Centrão’ de um dos filhos de Bolsonaro

Filhos de Bolsonaro mantêm discurso de que o pai é o candidato da direita, mas um deles é visto no entorno de Tarcísio como um potencial aliado

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
04/09/2025 04:02

compartilhe

Siga no
x
Tarcísio de Freitas e a ‘alma de Centrão’ de um dos filhos de Bolsonaro
Tarcísio de Freitas e a ‘alma de Centrão’ de um dos filhos de Bolsonaro crédito: Platobr Politica

Enquanto o Centrão pressiona para que Tarcísio de Freitas seja ungido candidato à Presidência em 2026, os três filhos políticos de Jair Bolsonaro mantêm o discurso de que o pai é o candidato, apesar da inelegibilidade declarada pelo TSE e da imensa chance de Bolsonaro ser condenado e preso pelo STF.

Eduardo e Carlos Bolsonaro, os dois notoriamente mais irascíveis e barulhentos, são abertamente refratários a Tarcísio. O primeiro tem feito críticas públicas a ele nos últimos meses — e em privado ainda mais, como mostraram mensagens apreendidas pela PF. O segundo já chegou a chamar de “ratos” os governadores de centro-direita cotados à corrida presidencial de 2026.

No entorno de Tarcísio, no entanto, um dos filhos de Bolsonaro é visto como mais permeável à candidatura do governador no lugar de Bolsonaro: Flávio. Conhecido por um traquejo político que falta aos irmãos mais novos, o senador é classificado amistosamente por um importante aliado de Tarcísio — membro do Centrão, diga-se — como portador de uma “alma de Centrão”. Nessa condição, Flávio é avaliado como um potencial aliado dentro do clã Bolsonaro.

Na terça-feira, 2, Flávio Bolsonaro fez elogios a Tarcísio de Freitas por ter “entrado de cabeça” nas articulações em Brasília pela anistia e o chamou de “um dos maiores ativos que nós temos na direita”.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay