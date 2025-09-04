Assine
overlay
Início PlatôBr

De dente quebrado a infiltração no joelho: o prontuário de Braga Netto na prisão

Braga Netto vai passar por sequência de exames em breve, enquanto aguarda conclusão do julgamento do STF sobre tentativa de golpe

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
04/09/2025 02:08

compartilhe

Siga no
x
De dente quebrado a infiltração no joelho: o prontuário de Braga Netto na prisão
De dente quebrado a infiltração no joelho: o prontuário de Braga Netto na prisão crédito: Platobr Politica

Enquanto aguarda a sentença do STF sobre a tentativa de golpe, preso em um quartel do Exército no Rio de Janeiro, Walter Braga Netto deve passar em breve por uma bateria de exames.

O general Fabiano Lima de Carvalho, comandante da 1ª Divisão de Exército, onde Braga Netto está detido em uma cela especial, pediu a Alexandre de Moraes nos últimos dias autorização para que o general da reserva seja levado a unidades militares de saúde para passar por endoscopia, ecodopler bidimensional, ressonância magnética de quadril, ombro e joelho e atendimento odontológico.

Braga Netto, que recentemente quebrou um dente no cárcere e foi atendido em urgência, também precisa de infiltração no joelho e fisioterapia, procedimentos que serão executados dentro do quartel onde está preso desde dezembro de 2024.

Nessa quarta-feira, 3, Moraes pediu ao general Carvalho que informe datas, horários e endereços onde serão agendados os procedimentos de Braga Netto.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay