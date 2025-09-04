De dente quebrado a infiltração no joelho: o prontuário de Braga Netto na prisão
Braga Netto vai passar por sequência de exames em breve, enquanto aguarda conclusão do julgamento do STF sobre tentativa de golpe
Enquanto aguarda a sentença do STF sobre a tentativa de golpe, preso em um quartel do Exército no Rio de Janeiro, Walter Braga Netto deve passar em breve por uma bateria de exames.
O general Fabiano Lima de Carvalho, comandante da 1ª Divisão de Exército, onde Braga Netto está detido em uma cela especial, pediu a Alexandre de Moraes nos últimos dias autorização para que o general da reserva seja levado a unidades militares de saúde para passar por endoscopia, ecodopler bidimensional, ressonância magnética de quadril, ombro e joelho e atendimento odontológico.
Braga Netto, que recentemente quebrou um dente no cárcere e foi atendido em urgência, também precisa de infiltração no joelho e fisioterapia, procedimentos que serão executados dentro do quartel onde está preso desde dezembro de 2024.
Nessa quarta-feira, 3, Moraes pediu ao general Carvalho que informe datas, horários e endereços onde serão agendados os procedimentos de Braga Netto.