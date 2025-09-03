Associação de Juízes Federais faz nota de apoio a Flávio Dino

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) se pronunciou nesta quarta-feira, 3, contra o que considerou uma “escalada de agressões ao Poder Judiciário” e em defesa de Flávio Dino, que foi alvo de agressão de uma passageira durante um voo de São Luís a Brasília, na segunda-feira.

Segundo a assessoria do ministro do Supremo, a mulher gritava que o avião “estava contaminado” e que “não respeita essa espécie de gente”. Em seguida, ela teve de ser contida por seguranças porque avançou contra Dino. A mulher foi indiciada pela PF.

“Ataques dessa natureza apenas estimulam a intolerância institucional e enfraquecem a convivência democrática, afastando o país do caminho de uma sociedade mais justa, plural e solidária”, diz a nota da entidade.

A Ajufe finalizou o documento afirmando que “a independência do Poder Judiciário é cláusula inegociável da Constituição e pilar essencial da democracia brasileira”.