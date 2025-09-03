Assine
overlay
Início PlatôBr

Caiado comemora desembarque do governo Lula, mas situação dos ministros é incerta

Pré-candidato a presidente, Ronaldo Caiado diz que partidos não podem ficar com os pés “em duas canoas”

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah e Sonia Silva
Tatiana Farah e Sonia Silva
Repórter
03/09/2025 15:10

compartilhe

Siga no
x
Caiado comemora desembarque do governo Lula, mas situação dos ministros é incerta
Caiado comemora desembarque do governo Lula, mas situação dos ministros é incerta crédito: Platobr Politica

O governador Ronaldo Caiado festejou o desembarque do governo Lula anunciado nessa terça-feira, 2, pelo União Brasil e pelo PP. “Isso é exatamente pelo que eu tenho lutado nos últimos meses. Em política é isso aí, não tem como ter o pé em duas canoas”, disse o governador de Goiás.

Até o final do dia, o ministro do Turismo, Celso Sabino, do mesmo partido de Caiado, o União Brasil, não havia entregado o cargo, tampouco o do Esporte, André Fufuca, do PP.

Os estatutos dos partidos prevêem punições a quem desobedece instruções definidas pelas legendas, mas a chance de sanções aos ministros é pequena. Uma possibilidade é que, caso se mantenham no governo, esses dois políticos se afastem temporariamente dos partidos.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay