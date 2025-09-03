Caiado comemora desembarque do governo Lula, mas situação dos ministros é incerta

O governador Ronaldo Caiado festejou o desembarque do governo Lula anunciado nessa terça-feira, 2, pelo União Brasil e pelo PP. “Isso é exatamente pelo que eu tenho lutado nos últimos meses. Em política é isso aí, não tem como ter o pé em duas canoas”, disse o governador de Goiás.

Até o final do dia, o ministro do Turismo, Celso Sabino, do mesmo partido de Caiado, o União Brasil, não havia entregado o cargo, tampouco o do Esporte, André Fufuca, do PP.

Os estatutos dos partidos prevêem punições a quem desobedece instruções definidas pelas legendas, mas a chance de sanções aos ministros é pequena. Uma possibilidade é que, caso se mantenham no governo, esses dois políticos se afastem temporariamente dos partidos.