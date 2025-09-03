Assine
overlay
Início PlatôBr

Sem surpresas, advogados tentam afastar Bolsonaro das cenas da tentativa de golpe

Defesa do ex-presidente pediu absolvição, apontou “nulidade” do processo, desqualificou a "minuta do golpe" e negou relação com o 8 de Janeiro

Publicidade
Carregando...
Ricardo Brandt
Ricardo Brandt
Repórter
03/09/2025 13:39

compartilhe

Siga no
x
Sem surpresas, advogados tentam afastar Bolsonaro das cenas da tentativa de golpe
Sem surpresas, advogados tentam afastar Bolsonaro das cenas da tentativa de golpe crédito: Platobr Politica

A sustentação oral da defesa de Jair Bolsonaro no segundo dia de julgamento no STF não teve surpresas. Celo Vilardi e Paulo Bueno, os dois advogados do ex-presidente adotaram uma estratégia de desqualificar as acusações para buscar redução das penas no final do julgamento. Eles procuraram desqualificaram a “minuta do golpe” e negaram a existência de provas da tentativa de golpe de Estado.

A defesa atuou, também, para afastar Bolsonaro dos fatos mais contundentes das acusações. “O presidente não tem nada com o 8 de Janeiro”, afirmou Vilardi. Eles pediram a absolvição do ex-presidente e pontuaram indignação com o fim do processo em tempo recorde.

Vilardi afirmou nunca ter visto um processo encerrado de forma tão ágil – foram seis meses entre a abertura em março, com o recebimento da denúncia. Disse, também, que a ação penal, “inédita” é uma “jabuticaba brasileira”.

Assim como os advogados dos outros réus, a defesa do ex-presidente pediu a nulidade do processo por “falta de prova” e reclamou dos arquivos digitais com “mais de 70 terabytes”, um volume de informações difícil de ser analisado.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay