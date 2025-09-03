MDB expulsa deputado estadual em operação contra o CV no Rio

O MDB do Rio agiu rápido e expulsou nesta quarta-feira, 3, o deputado estadual suplente Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, preso em uma operação conjunta da PF, MPF, MPRJ e Polícia Civil sob suspeita de tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro, além de negociar armas para o Comando Vermelho.

A sigla alegou “condutas incompatíveis para o exercício de função pública” e disse que o parlamentar já não seguia a orientação partidária em votações na Alerj.

A nota de expulsão leva a assinatura de Rosenverg Reis, líder da bancada do MDB e 1º secretário da Alerj, que afirmou:

“A liderança não compactua com ilegalidades, repudia conduta criminosa e confia na Justiça”.

A prisão de TH Joias integra uma ação que já levou à cadeia policiais militares, um delegado da PF, ex-secretários estaduais e até o traficante Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão, apontado como liderança do CV.

TH havia assumido a cadeira em 2024, na vaga de Rafael Picciani, que preferiu seguir como secretário estadual de Esporte. A entrada no suplente foi alvo de críticas dos parlamentares da Casa Legislativa, o que o colocou de escantio logo nas primeiras semanas.

O político construiu carreira como ourives, desenhando peças para funkeiros e jogadores de futebol. Agora, deve trocar o brilho das pedras pelo de tornozeleira eletrônica.