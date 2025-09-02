Bolsonaristas apostam em conversa de Tarcísio e Hugo Motta sobre anistia
Tarcísio está em Brasília nesta terça, quando começou julgamento de Jair Bolsonaro no STF
Lideranças do PL estão apostando suas fichas em uma possível conversa de Hugo Motta e Tarcísio de Freitas sobre a anistia, nesta terça-feira, 2. Apesar de o governador de São Paulo estar em Brasília, não há confirmação de que a reunião com o presidente da Câmara irá acontecer.
Na reunião de líderes da tarde desta terça, parlamentares da oposição irão pressionar Motta a pautar a anistia. Na noite de segunda-feira, 1º, Tarcísio telefonou para Motta, que é seu colega de partido, para discutir o tema, mas ouviu do presidente da Câmara que o tema não seria votado nesta semana.
Os deputados acreditam, portanto, que a articulação de Tarcísio com Motta nos próximos dias possa fazer com que o projeto da anistia seja pautado após o fim do julgamento de Jair Bolsonaro no STF, que termina dia 12 de setembro.
O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, disse que conversou com o presidente da Câmara e que ele garantiu que a anistia não entrará na pauta desta semana. Lindbergh, entretanto, afirmou que Motta vem sofrendo “pressões políticas” e que não descarta que o projeto pode ser votado após o julgamento.
O deputado afirmou que a base do governo no Congresso irá articular para que a anistia não seja votada. Partidos da base do governo, União Brasil e PSD, entretanto, vem sendo apontados por lideranças do PL como apoiadores do tema.