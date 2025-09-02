Bolsonaristas apostam em conversa de Tarcísio e Hugo Motta sobre anistia

Lideranças do PL estão apostando suas fichas em uma possível conversa de Hugo Motta e Tarcísio de Freitas sobre a anistia, nesta terça-feira, 2. Apesar de o governador de São Paulo estar em Brasília, não há confirmação de que a reunião com o presidente da Câmara irá acontecer.

Na reunião de líderes da tarde desta terça, parlamentares da oposição irão pressionar Motta a pautar a anistia. Na noite de segunda-feira, 1º, Tarcísio telefonou para Motta, que é seu colega de partido, para discutir o tema, mas ouviu do presidente da Câmara que o tema não seria votado nesta semana.

Os deputados acreditam, portanto, que a articulação de Tarcísio com Motta nos próximos dias possa fazer com que o projeto da anistia seja pautado após o fim do julgamento de Jair Bolsonaro no STF, que termina dia 12 de setembro.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, disse que conversou com o presidente da Câmara e que ele garantiu que a anistia não entrará na pauta desta semana. Lindbergh, entretanto, afirmou que Motta vem sofrendo “pressões políticas” e que não descarta que o projeto pode ser votado após o julgamento.

O deputado afirmou que a base do governo no Congresso irá articular para que a anistia não seja votada. Partidos da base do governo, União Brasil e PSD, entretanto, vem sendo apontados por lideranças do PL como apoiadores do tema.