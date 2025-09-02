Assine
Exclusivo: PF e Banco Central apuram nova tentativa de ataque hacker ao Pix

Invasão ao sistema do Pix foi barrada, mas os criminosos conseguiram desviar R$ 5 milhões graças a uma falha do sistema de TEDs

Antonio Temóteo
Repórter
02/09/2025 13:01

A fintech Monetarie foi vítima de um ataque hacker que resultou no roubo de aproximadamente R$ 5 milhões nesta terça-feira, 2.

Os golpistas virtuais iniciaram o ataque pelo sistema do Pix, mas não tiveram sucesso. Em seguida, os hackers tentaram fraudar o sistema de transferências TED. 

Graças a uma vulnerabilidade nesse sistema, voltado para não clientes da fintech, os hackers conseguiram roubar R$ 5 milhões.

A Monetarie identificou as tentativas de fraude no Pix e se desligou do sistema do BC preventivamente. Neste momento, está em diligências para tentar rastrear e bloquear os recursos roubados.

O PlatôBR confirmou que o caso é investigado pela Polícia Federal e pelo Banco Central.

